Арабский авиалоукостер выходит на украинский рынок

Новая авиакомпания-лоукостер Flynas из Саудовской Аравии выходит на украинский рынок с регулярными рейсами между Украиной и этой страной с Аравийского полуострова. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры на своей странице в фейсбуке.

Фото: aeronautica.online

О чем договорились

31 мая прошла встреча министра инфраструктуры Александра Кубракова и главного исполнительного директора Flynas Алмоганны Бандера.

«Каждое новое авиасообщение — это, прежде всего, новые возможности для развития бизнеса, туризма и интеграции Украины в мировые рынки. Именно поэтому увеличение регулярных направлений прямого авиасообщения — среди приоритетов министерства. Мы хотим, чтобы Украина стала крупным международным авиахабом, и такие шаги делают нас ближе к этой цели», — заметил Кубраков.

Ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.

Контекст

Flynas — ведущий лоукостер Саудовской Аравии с парком в 30 самолетов. Авиакомпания выполняет более 1,2 тыс. рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям.

Недавно авиаперевозчик заключил соглашение с Airbus о покупке 120 новых самолетов общей стоимостью $8,6 млрд.