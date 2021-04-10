"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поездов в Закарпатскую область

В области отменяется красный уровень эпидемической опасности.

"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поездов в Закарпатскую область
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализниця" с 11 апреля 2021 года восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатскую область.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".

"Это стало возможным, благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому с 00:00 11 апреля в области отменяется красный уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Так, восстанавливается курсирование по полноценному маршруту таких поездов:- №45 / 46 Ужгород-Лисичанск (отправлением с 11 апреля из Лисичанска, с 12 апреля - из Ужгорода);- №81 / 82 Ужгород-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Ужгорода);- №357 / 358 Киев-Рахов (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Рахова);- №17 / 18 Харьков-Ужгород (с 11 апреля из Харькова, с 12 апреля - из Ужгорода);- №15 / 16 Харьков-Рахов (с 12 апреля из Харькова, с 13 апреля - из Рахова);- №4 / 3 Запорожье-Ужгород (с 12 апреля из Запорожья, с 13 апреля - из Ужгорода);- №107 / 108 Одесса-Ужгород (из Одессы с 11 апреля, с 12 апреля - из Ужгорода);- №13 / 14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Солотвино и Чопа);

- №134 / 133 Николаев-Рахов (с 12 апреля из Николаева, с 14 апреля - из Рахова);- №26 / 25 Одесса-Рахов (с 11 апреля из Одессы, с 12 апреля - из Рахова).

Продажа железнодорожных билетов в указанный регион и из него будет восстановлена 10 апреля с 18:00.

Напомним, ранее "УЗ" также сообщила, что возобновляет продажу билетов на Прикарпатье.

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