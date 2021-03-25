"Укрзализныця" решила восстановить пятидневную рабочую неделю

Компания пообещала профсоюзам восстановить все соцвыплаты и поднять зарплату.

"Укрзализныця" решила восстановить пятидневную рабочую неделю
Фото: metinvestholding.com

"Укрзализныця" после переговоров с профсоюзами решила восстановить пятидневную рабочую неделю и пообещала железнодорожникам повышение зарплат.

Об этом сообщил и.о. главы правления "УЗ" Иван Юрик.

"Руководство Укрзализныци в социальном диалоге с профсоюзами договорились: с 15 апреля будет восстановлена пятидневная рабочая неделя для всех железнодорожников; с 1 апреля начинаем выплачивать все отсроченные социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором; в июне прогнозируем стабилизацию финансово-экономической ситуации и инициируем повышение заработных плат наших сотрудников на 8%, с 1 апреля размер суточных расходов в пределах Украины увеличивается на 25%", - написал Юрик в фейсбуке.

Напомним, что четырехдневную рабочую неделю на "Укрзализныце" ввели летом 2020 года из-за падения перевозок на фоне коронакризиса. Перед тем во время карантина в простое вынужденно находилось около 40% всех работников компании.

В марте 2021 года депутат Верховной Рады Юлия Гришина заявила, что трудовой коллектив "УЗ" планирует крупную забастовку с остановкой всех видов перевозок.

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