В 2020 украинцы купили е-полисы автогражданки на 2,6 миллиарда (инфографика)

По итогам 2020 году количество электронных договоров ОСАГО (автострахования) составило более 3 млн шт. Это в 2,5 раза превышает аналогичный показатель 2019 года. Сумма страховых платежей по таким договорам составляет 2,6 млрд грн (+176%). Об этом говорится в сообщении МТСБУ.

В 2020 украинцы купили е-полисы автогражданки на 2,6 миллиарда (инфографика)
Фото: mind.ua

Доля е-полисов

Более трети от общего количества договоров ОСАГО заключено в электронной форме. Доля е-полисов ОСАГО в прошлом году составила около 37%, тогда как в 2019 году она составляла 15%, а в 2018 г. — всего 2%.

Выразительную динамику продемонстрировали показатели использования электронного европротокола, увеличившись в 2,8 раза. В 2019 было оформлено 1620 электронных европротоколов, а в 2020 — уже 4628 шт.

Зеленая карта

В этом году в электронной форме начнут заключаться договора международного страхования, а страховой сертификат «Зеленая карта» будет иметь также и черно-белый формат.

Это позволит после заключения е-полиса международного страхования получить сертификат в виде файла и распечатать его на обычном принтере.

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