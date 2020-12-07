Wizz Air займется чартерными перевозками

Авиакомпания Wizz Air начала принимать заявки на чартерные рейсы на внутренних и международных маршрутах. Об этом сообщает Avianews.

Перелеты будут выполняться на самолетах Airbus А320 и А321 вместимостью до 239 пассажиров по любым направлениям в зависимости от пожеланий заказчика.

«Услуга доступна для корпоративных и поощрительных поездок, туров со многими остановками и рейсов для возвращения граждан из-за рубежа с возможностью полностью подстраивать сервис под нужды заказчика», – сказано в сообщении.

Клиенты смогут выбрать необходимый маршрут и время выполнения рейсов, добавляют в Wizz Air.

Персонализированные чартерные авиаперевозки дополняют перелеты, которые уже выполняет Wizz Air для возвращения в период карантина граждан различных стран из-за рубежа. С марта авиакомпания совершила более 50 таких рейсов и вернула домой больше 3600 человек.

В компании считают, что спрос на пассажирские авиаперевозки начнет восстанавливаться весной 2021 года, когда ситуация с COVID-19 нормализуется.