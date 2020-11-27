ДТП под Ровно: погибли мать и ее 7-летний сын, еще двое детей в реанимации
В Березновском районе столкнулись фура и ВАЗ.
В Березновском районе Ровенской области в ДТП погибли мать и малолетний сын, еще двое - в реанимации.
Пресс-служба областной полиции информирует, что смертельное автопроисшествие произошло сегодня, 26 ноября, на автодороге «Ровно-Городище-Староконстантинов» на Моквинском перекрестке.
Сообщение от медиков, которые констатировали смерть двух человек в результате ДТП, поступило в полицию в 15:00.
По предварительной информации, в результате столкновения грузовика и автомобиля ВАЗ погибли мать с сыном 2013 года рождения, а двое детей - пострадали.
На месте происшествия работают полицейские Березновского отделения и следователи следственного управления, медики и спасатели. Движение на этом участке частично затруднено.
Как сообщали, 24 ноября во Львове пьяный полицейский въехал в детскую площадку. Обошлось без жертв.