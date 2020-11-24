Австралийская авиакомпания предлагает сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех путешественников

Наличия прививок, вероятно, потребуют не только авиакомпании, но и правительства стран, в которые будут путешествовать пассажиры.

Глава австралийской авиакомпании Qantas Алан Джойс считает, что в будущем справка о прививке от коронавируса станет обязательной для всех, кто хочет путешествовать.

Об этом сообщает ВВС.

Этого подхода точно будет придерживаться сама Qantas, подчеркнул Джойс.

"Мы рассматриваем изменения в наши правила обслуживания авиапассажиров. Так, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививки перед тем, как они поднимутся на борт самолета", - сказал руководитель авиакомпании.

Он убежден, что такая же практика со временем станет общепринятой и у других авиаперевозчиков.

"Думаю, что это будет общее требование - судя по моим беседам с коллегами из разных стран", - добавил он.

Это первое подобное заявление от главы крупной авиакомпании. Ранее авиаперевозчики публично не говорили о запрете полетов невакцинированным пассажирам.

Ранее медицинский советник Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл также предположил, что в будущем информацию о наличии прививок, вероятно, потребуют не только авиакомпании, но и правительства стран, в которые будут путешествовать пассажиры.

"Наличие достоверной информации о состоянии здоровья пассажира - я думаю, это будет очень важно", - цитирует его Financial Times.

На протяжении последних недель сразу несколько компаний объявили об успехах в разработке эффективных вакцин от коронавируса.

Разработанная Оксфордским университетом потенциальная вакцина от коронавируса AstraZeneca показала эффективность в 62% и 90%, в зависимости от принципа дозирования во время первого и второго ввода.

По уточненным данным Pfizer, эффективность ее вакцины составляет 95%. До конца этого года Pfizer и BioNTech планируют произвести 50 млн доз, в 2021 году - 1,3 млрд доз. Препарат создают совместно с немецкой компанией BioNTech.

Американская компания Moderna заявила о 94.5% эффективности своей потенциальной вакцины от ковида и оценила стоимость одной дозы в сумму от 25 до 37 долларов (709-1050 гривен).

В ВОЗ считают, что вакцина сама по себе не покончит с пандемией COVID-19.

В США заявили, что провести первую вакцинацию от коронавируса могут уже 11-12 декабря.

Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года.