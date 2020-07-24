Несмотря на внешние повреждения, "черные ящики" самолета МАУ расшифровали удачно, - Енин
Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование.
Во Франции завершили обработку двух бортовых самописцев сбитого в январе этого года самолета МАУ над Тегераном.
Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает "Громадське радіо".
"Все данные из двух самописцев считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка - один из его этапов. Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование", - отметил замминистра.
В Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердили, что анализ данных бортовых самописцев завершен.
Напомним, 20 июля во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации(BEA) прибыли иранские следователи вместе с бортовыми самописцами сбитого под Тегераном самолета МАУ.
О намерении Ирана отправить "черные ящики" на расшифровку во Францию стало известно еще в январе. В конце июня государственные СМИ Ирана сообщали, что самописцы отправлены.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все, кто находился на борту, - 176 граждан шести стран.