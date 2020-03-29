ТОП-3 лучших гибридных кроссоверов

ТОП-3 лучших гибридных кроссоверов

Стоимость топлива, несмотря на падение цен на нефть, продолжает оставаться высокой. Поэтому на первый план выходит экономичность автомобилей. Предлагаем вашему вниманию ТОП-3 лучших гибридных кроссоверов. Они не только обладают неплохой проходимостью, но также расходуют меньше топлива, чем их конкуренты.

3. Toyota RAV4 2.5

Toyota RAV4 (см. фото вверху) – большой и практичный кроссовер. Он уже в базовой комплектации имеет большой набор оборудования. Это надежный кроссовер, как и все автомобили компании Toyota. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунды при максимальной скорости 200 км/ч.

2. Honda CR-V Hybrid AWD

ТОП-3 лучших гибридных кроссоверов

Новый Honda CR-V получил красивый дизайн, просторный салон и вместительный багажник. Его гибридная версия CR-V Hybrid AWD к тому же потребляет меньше топлива и меньше загрязняет воздух. Гибридная силовая установка CR-V Hybrid состоит из 2,0 л бензинового мотора и электромотора.

1. BMW X5 xDrive45e

ТОП-3 лучших гибридных кроссоверов

BMW X5 xDrive45e – это версия стандартного BMW X5 с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, которая состоит из четырехцилиндрового 3,0 л бензинового двигателя и электромотора. На одной электротяге такой автомобиль проезжает около 54 км (высокопроизводительная версия на электротяге проезжает 80 км). Максимальную экономичность можно добиться, включив специальный режим AUTO eDrive.


Максимов Віталій, Тудей

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