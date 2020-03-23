Airbus возобновляет производство во Франции и Испании

Airbus возобновляет производство во Франции и Испании

Европейский аэрокосмический концерн Airbus возобновляет производство во Франции и Испании после обусловленной эпидемией коронавируса четырехдневной паузы.

Об этом в понедельник, 23 марта, заявил генеральный директор компании Гийом Фори, передает Deutsche Welle.

Глава компании также объявил о вступлении в силу новых санитарно-гигиенических правил, которые будут действовать на всех производственных площадках концерна.

Г.Фори также подчеркнул, что авиакомпании, являющиеся клиентами Airbus, находятся в ситуации кризиса и нуждаются в помощи со стороны своих государств. В то же время сам Airbus, по его словам, не претендует на государственную поддержку.

Как сообщалось, авиастроительный концерн Airbus в середине марта остановил производство во Франции и Испании. В то же время работа на заводах в Германии, Великобритании, Канаде, США и Китае продолжилась в обычном режиме.

В феврале Airbus на некоторое время остановил производство в Китае из-за вспышки коронавируса, но затем возобновил производство.

МинПром по материалам Deutsche Welle

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