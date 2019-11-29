"Укрзализныця" запланировала на 2020 год строительство европейской колеи до Львова
Из станции "Скнилов" собираются делать железнодорожный хаб.
"Укрзализныця" запланировала на 2020 год продление европейской колеи до станции "Скнилов" во Львове. Сейчас она заканчивается на станции "Мостиска 1" возле границы с Польшей.
Об этом говорится на сайте УЗ.
Проект предполагает укладку 69,8 км комбинированной колеи 1435/1520 мм на участке Львов-Перемышль, строительство 3,1 км колеи 1435 мм, расширение площадки землеполотна на протяжении 58,2 км, ремонт 9,5 км существующей совмещенной колеи, реконструкцию 8 станций, строительство инфраструктуры станции "Скнилов".
"Несколько лет широкой колеей наши поезда курсируют в Перемышль. Эта станция в Польше стала популярным железнодорожным хабом между Украиной и другими странами Европы. Строительство смежного пути от границы с Польшей позволит сделать станцию Скнилов международным железнодорожным хабом", - сказал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
Между Скниловом, аэропортом и центральным железнодорожным вокзалом Львова также планируется экспресс.
Напомним, что проект строительства евроколеи до Львова продвигал бывший президент Петр Порошенко. Он говорил, что это позволит фактически передвинуть границу Европейского Союза.