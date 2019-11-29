"Укрзализныця" запланировала на 2020 год строительство европейской колеи до Львова

Из станции "Скнилов" собираются делать железнодорожный хаб.

"Укрзализныця" запланировала на 2020 год строительство европейской колеи до Львова
Станция "Скнилов"
Фото: mapio.net

"Укрзализныця" запланировала на 2020 год продление европейской колеи до станции "Скнилов" во Львове. Сейчас она заканчивается на станции "Мостиска 1" возле границы с Польшей.

Об этом говорится на сайте УЗ.

Проект предполагает укладку 69,8 км комбинированной колеи 1435/1520 мм на участке Львов-Перемышль, строительство 3,1 км колеи 1435 мм, расширение площадки землеполотна на протяжении 58,2 км, ремонт 9,5 км существующей совмещенной колеи, реконструкцию 8 станций, строительство инфраструктуры станции "Скнилов".

"Несколько лет широкой колеей наши поезда курсируют в Перемышль. Эта станция в Польше стала популярным железнодорожным хабом между Украиной и другими странами Европы. Строительство смежного пути от границы с Польшей позволит сделать станцию Скнилов международным железнодорожным хабом", - сказал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Между Скниловом, аэропортом и центральным железнодорожным вокзалом Львова также планируется экспресс.

Напомним, что проект строительства евроколеи до Львова продвигал бывший президент Петр Порошенко. Он говорил, что это позволит фактически передвинуть границу Европейского Союза.

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