Двигатель «Конкорда» пустили на «лепестки» для спорткара

Двигатель «Конкорда» пустили на «лепестки» для спорткара

В 2019 году британская авиация отмечает два юбилея — 50-летие первого полёта «Конкорда» и 100-летие авиакомпании British Airways — и по этому случаю Aston Martin решил сделать эксклюзивный спорткар DBS Superleggera Concorde.

Двигатель «Конкорда» пустили на «лепестки» для спорткара

Aston Martin

Автомобиль создан специалистами заводского подразделения Q by Aston Martin и отличается от базовой версии особым оформлением. Кузов окрашен в белый цвет, на чёрной крыше из углепластика появился силуэт «Конкорда», а внешний декор включает в себя алюминиевые элементы, детали в цветах флага Великобритании, фирменные логотипы Speedmarque британской авиакомпании и шильдики с автографами президента и генерального директора Aston Martin Lagonda Энди Палмера и главы British Airways Александра Круза.

Двигатель «Конкорда» пустили на «лепестки» для спорткара

Aston Martin

В салоне DBS Superleggera Concorde появилась особая тёмно-синяя обивка, вышитые на передних сиденьях логотипы «Конкорда», тиснение с символическим изображением преодоления звукового барьера, а главной «фишкой» спорткара стали подрулевые лепестки коробки передач, которые сделаны из титановых лопаток компрессора двигателя Olympus 593 сверхзвукового самолёта.

Двигатель «Конкорда» пустили на «лепестки» для спорткара

Aston Martin

Тираж Aston Martin DBS Superleggera Concorde, который оснащается 725-сильным 5,2-литровым турбомотором V12 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, составит всего 10 экземпляров и часть выручки от продажи эксклюзивных спорткаров будет направлена в благотворительную организацию Air League Trust.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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