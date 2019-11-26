Двигатель «Конкорда» пустили на «лепестки» для спорткара

В 2019 году британская авиация отмечает два юбилея — 50-летие первого полёта «Конкорда» и 100-летие авиакомпании British Airways — и по этому случаю Aston Martin решил сделать эксклюзивный спорткар DBS Superleggera Concorde.

Aston Martin

Автомобиль создан специалистами заводского подразделения Q by Aston Martin и отличается от базовой версии особым оформлением. Кузов окрашен в белый цвет, на чёрной крыше из углепластика появился силуэт «Конкорда», а внешний декор включает в себя алюминиевые элементы, детали в цветах флага Великобритании, фирменные логотипы Speedmarque британской авиакомпании и шильдики с автографами президента и генерального директора Aston Martin Lagonda Энди Палмера и главы British Airways Александра Круза.

Aston Martin

В салоне DBS Superleggera Concorde появилась особая тёмно-синяя обивка, вышитые на передних сиденьях логотипы «Конкорда», тиснение с символическим изображением преодоления звукового барьера, а главной «фишкой» спорткара стали подрулевые лепестки коробки передач, которые сделаны из титановых лопаток компрессора двигателя Olympus 593 сверхзвукового самолёта.

Aston Martin

Тираж Aston Martin DBS Superleggera Concorde, который оснащается 725-сильным 5,2-литровым турбомотором V12 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, составит всего 10 экземпляров и часть выручки от продажи эксклюзивных спорткаров будет направлена в благотворительную организацию Air League Trust.



