Обогрев и охлаждение сидений станут жидкостными

Современные подогревы сидений состоят из множества резисторов, которые нагреваются при прохождении через них электрического тока. Для охлаждения кресел используется более сложная система с подачей к ним охлажденного воздуха, проходящего сквозь перфорированную обивку. Система нового поколения предлагает иной подход.

В сиденьях предусмотрен специальный слой, в котором циркулирует жидкость. В нем же находится нагревательный и охлаждающий элемент, а также расположен небольшой насос, который обеспечивает ток жидкости. В документации не сказано, какая именно жидкость должна заливаться в систему, но дается гарантия, что протечки исключены. Нет информации и о том, с помощью какого элемента будет охлаждаться и нагреваться жидкость. Эти детали не так важны. Есть масса жидкостей, которые мало подвержены расширению при нагреве, не замерзают и не являются токсичными. Существует и элемент для охлаждения и нагрева, например, Пельтье, который активно используется в термокружках, а также в подстаканниках с подогревом и охлаждением.

По большому счету автопроизводитель застолбил идею, а зная тягу компании ко всему необычному, можно быть уверенным, что новая система уже скоро начнет появляться в автомобилях марки. Позже, из-за своей простоты и низкой стоимости, она перекочует и в машины других марок.



