Госпогранслужба намерена купить в кредит около 20 французских катеров

Корабли и катера ведомства "фактически на 82% устарели".

Госпогранслужба намерена купить в кредит около 20 французских катеров
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко рассказал, что ведомство планирует купить в кредит у Франции около 20 патрульных катеров под гарантии украинского Кабмина. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если будут средства, мы бы очень хотели обновить наш корабельно-катерный состав. Есть ряд проектов, в частности, по закупке таких катеров у Франции. Возможно, за счет кредита правительства Франции под гарантии нашего правительства. Если удастся это решить, то это даст нам возможность закупить порядка 20-22 катеров", - сказал он.

По словам Дейнеко, на сегодня в распоряжении Госпогранслужбы 11 катеров, 20 кораблей и 30 малых катеров.

"Фактически на 82% они устарели", - добавил глава украинских пограничников.

При этом глава ведомства подчеркнул, что создание Службы охраны морской границы является приоритетом ведомства.

Напомним, в июле сообщалось, что США передаст украинской морской охране пограничной службы два катера, которые будут обслуживать 25 человек. Кроме того, штаты выделили 4 миллиона долларов на создание скорой группы реагирования в Мариуполе и Бердянске, и сейчас есть необходимость создания современных центров их постоянной дислокации и ремонта судов.

В феврале 2019 года уже сообщалось, что Украина начала переговоры с Францией о закупке 22 патрульных кораблей.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Авиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты после катастрофы под ЛьвовомАвиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты после катастрофы под Львовом
МВД решило купить 13 самолетов Ан-178МВД решило купить 13 самолетов Ан-178
В Германии разбился американский истребитель F-16В Германии разбился американский истребитель F-16
В Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой, трое пострадавшихВ Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой, трое пострадавших
В Запорожье подросток на родительском авто устроил смертельное ДТПВ Запорожье подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП
Блок рекламы


Похожие новости
МВД решило купить 13 самолетов Ан-178МВД решило купить 13 самолетов Ан-178
"Укрзализныця" намерена отказаться от традиционных подстаканников"Укрзализныця" намерена отказаться от традиционных подстаканников
Перуанская полиция собирается купить Ан-178Перуанская полиция собирается купить Ан-178
"Укрзализныця" намерена запустить поезд в Берлин в 2020 году"Укрзализныця" намерена запустить поезд в Берлин в 2020 году
"Укрзализныця" намерена перевозить почтовые грузы в составе пассажирских поездов"Укрзализныця" намерена перевозить почтовые грузы в составе пассажирских поездов
Авиационную систему МВД пополнят 5 французских вертолетов 13 украинских самолетов, - АваковАвиационную систему МВД пополнят 5 французских вертолетов 13 украинских самолетов, - Аваков
В Киеве Mercedes врезался в пристройку около ТЦ "Домосфера", водитель погибВ Киеве Mercedes врезался в пристройку около ТЦ "Домосфера", водитель погиб
Госпогранслужба объявила тендер на закупку 95 патрульных спецавтомобилей за 63,2 млн гривенГоспогранслужба объявила тендер на закупку 95 патрульных спецавтомобилей за 63,2 млн гривен
Один из американских катеров Island для Украины назвали "Славянском"Один из американских катеров Island для Украины назвали "Славянском"
В поселке около Коломыи перевернулся бензовоз с 38 тоннами топливаВ поселке около Коломыи перевернулся бензовоз с 38 тоннами топлива
Последние новости
Подгружаем последние новости