Госпогранслужба намерена купить в кредит около 20 французских катеров

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко рассказал, что ведомство планирует купить в кредит у Франции около 20 патрульных катеров под гарантии украинского Кабмина. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если будут средства, мы бы очень хотели обновить наш корабельно-катерный состав. Есть ряд проектов, в частности, по закупке таких катеров у Франции. Возможно, за счет кредита правительства Франции под гарантии нашего правительства. Если удастся это решить, то это даст нам возможность закупить порядка 20-22 катеров", - сказал он.

По словам Дейнеко, на сегодня в распоряжении Госпогранслужбы 11 катеров, 20 кораблей и 30 малых катеров.

"Фактически на 82% они устарели", - добавил глава украинских пограничников.

При этом глава ведомства подчеркнул, что создание Службы охраны морской границы является приоритетом ведомства.

Напомним, в июле сообщалось, что США передаст украинской морской охране пограничной службы два катера, которые будут обслуживать 25 человек. Кроме того, штаты выделили 4 миллиона долларов на создание скорой группы реагирования в Мариуполе и Бердянске, и сейчас есть необходимость создания современных центров их постоянной дислокации и ремонта судов.

В феврале 2019 года уже сообщалось, что Украина начала переговоры с Францией о закупке 22 патрульных кораблей.