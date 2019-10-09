Volvo поделилась тизерами электрического XC40 (видео).

Компания Volvo нагнетает интерес вокруг модели XC40 Electric, который представят через две недели. Стремление шведов объяснимо: это будет первый серийный электромобиль марки.

Ранее вольвовцы заявили, что машина станет одной из самых безопасных в мире. Причем это касается, в том числе, и электрических компонентов. Цифры основных технических характеристик Volvo держит в секрете.

Volvo поделилась тизерами электрического XC40 (видео).

Впрочем, один параметр известен. У электрического XC40 появится дополнительный багажник под капотом. Скромный, всего на 30 литров. Кроме того, дизайнеры поработали над перекроенной инженерами передней частью кузова. Здесь появилась глухая панель вместо решетки радиатора. Она улучшает аэродинамику и лучше защищает радары и прочие компоненты машинного зрения.

У «зеленого» XC40 будет своя оригинальная комбинация приборов, а некоторые элементы интерьера изготовлены из вторсырья. Колеса диаметром 19 и 20 дюймов – специальной аэродинамической формы. С их помощью владелец сможет немного увеличить пробег на одной зарядке.

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