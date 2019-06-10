Lamborghini Urus против Mercedes-AMG G63 и Mercedes-AMG GT: дрэг-гонка

Lamborghini Urus против Mercedes-AMG G63 и Mercedes-AMG GT: дрэг-гонка

Mercedes-AMG GT, участвовавший в гонке, оснащен битурбированным V8 мощностью 639 лошадиных сил. Lamborghini Urus же использует битурбированный V8, способный выдавать 650 л.с. Mercedes-AMG G63, в свою очередь, оборудован мотором мощностью 585 л.с.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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