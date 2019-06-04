Минрегионстрой решил сузить крайние левые полосы на трассах

Новые госнормы вступят в силу с 1 сентября.

Минрегионстрой решил сузить крайние левые полосы на трассах
Фото: minregion.gov.ua

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ внесло изменения в государственные строительные нормы "Автомобильные дороги. Часть 1. Проектирование. Часть 2. Строительство". Одна из поправок касается сужения крайней левой полосы на новых трассах и по возможности - на существующих.

Об этом говорится на сайте министерства.

Сейчас на трассах предусмотрена единая ширина полос движения 3,75 метра и остановочная полоса в 2,5 метра.

С 1 сентября ширина крайней левой полосы будет сужена до 3,5 метра, а остановочная полоса на дорогах первой-второй категории - расширена до 3 метров.

"Сужение ширины полос движения на дорогах - очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира. Поэтому мы решили ввести ее во время нового строительства самых больших и интенсивных украинских трасс при обустройстве левых скоростных полос. Это позволит минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах, сделает водителей более внимательными за рулем, а, следовательно, аварий и ДТП станет меньше. Изменение начнет действовать с 1 сентября", - прокомментировал изменение замминистра Лев Парцхаладзе.

Также в новых изменениях ГСН установлены более безопасные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых. Это актуально для горных трасс, трасс на сложном ландшафте и тому подобное. Благодаря установке более безопасных минимальных радиусов кривых новые дороги должны проектироваться с лучшей видимостью.


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