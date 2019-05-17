Пара «Мини» рекордно прибавила в мощности

Пара «Мини» рекордно прибавила в мощности

Стильный универсал Mini John Cooper Works Clubman и компактный кроссовер Mini John Cooper Works Countryman получили модернизированную версию двухлитровой баварской турбочетвёрки B48 от BMW X2 M35i. У мотора новые поршни, шатуны, форсунки, впуск и выпуск, система охлаждения и более мощная турбина. Все эти ухищрения позволили поднять энерговооружённость с 231 до 306 лошадиных сил. Весьма впечатляющий результат для таких машинок!

Пара «Мини» рекордно прибавила в мощности

У обеих версий — полный привод с муфтой подключения задней оси, но теперь вдобавок появилась блокировка переднего дифференциала. И больше никаких механических коробок: только традиционный восьмиступенчатый «автомат». Заодно инженеры увеличили диаметр передних тормозных дисков с 335 до 360 миллиметров, задних — до 330 мм. Среди опций есть адаптивная подвеска с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом.

Пара «Мини» рекордно прибавила в мощности

В результате универсал Mini John Cooper Works Clubman разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды (вместо 6,3 у прежней версии), кроссовер Mini John Cooper Works Countryman — за 5,1 секунды (вместо 6,6). Максимальная скорость стала ощутимо выше, но упёрлась в ограничитель на отметке 250 км/ч (прежде универсал разгонялся до 238 км/ч, кроссовер — до 225 км/ч. Продажи самых мощных в истории Mini начнутся в июле.

Пара «Мини» рекордно прибавила в мощности


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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