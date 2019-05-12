В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

В результате ДТП пострадали 41-летняя водитель и 4-летняя пассажирка Toyota.

В Харькове на перекрестке Московского проспекта и ул. Академика Павлова трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку.

Авария произошла в воскресенье, 12 мая, около 11:10, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов и в дальнейшем столкнулся с автомобилем марки Toyota.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 41-летняя водитель и 4-летняя пассажирка легкового автомобиля. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Мариуполе автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТПВ Мариуполе автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТП
Где поедет Uber Shuttle: список маршрутов в КиевеГде поедет Uber Shuttle: список маршрутов в Киеве
В Германии открылся первый электрический автобанВ Германии открылся первый электрический автобан
В Черкасской области посол Канады застрял на машине в грязиВ Черкасской области посол Канады застрял на машине в грязи
На украинско-румынской границе обнаружили разбитый вертолетНа украинско-румынской границе обнаружили разбитый вертолет
Блок рекламы


Похожие новости
На Волыни грузовик врезался в школьный автобус, водитель погибНа Волыни грузовик врезался в школьный автобус, водитель погиб
В Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном автоВ Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном авто
В Харькове водителю бросили в салон гранатуВ Харькове водителю бросили в салон гранату
Зайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном срокеЗайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном сроке
На трассе "Одесса-Измаил" грузовик врезался в поездНа трассе "Одесса-Измаил" грузовик врезался в поезд
В Харькове из-за прорыва трубы в кипятке едва не утонула "Mazda" с водителем и пассажиромВ Харькове из-за прорыва трубы в кипятке едва не утонула "Mazda" с водителем и пассажиром
В Здолбунове БТР раздавил легковушкуВ Здолбунове БТР раздавил легковушку
В Киеве при съезде с Северного моста Subaru на полном ходу врезался в столб на остановкеВ Киеве при съезде с Северного моста Subaru на полном ходу врезался в столб на остановке
В Киеве на Выдубичах сошли с рельсов грузовые вагоныВ Киеве на Выдубичах сошли с рельсов грузовые вагоны
Осужденная за смертельное ДТП в Харькове Зайцева сменила адвоката и подала апелляциюОсужденная за смертельное ДТП в Харькове Зайцева сменила адвоката и подала апелляцию
Последние новости
Подгружаем последние новости