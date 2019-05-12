В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку
В результате ДТП пострадали 41-летняя водитель и 4-летняя пассажирка Toyota.
В Харькове на перекрестке Московского проспекта и ул. Академика Павлова трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку.
Авария произошла в воскресенье, 12 мая, около 11:10, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов и в дальнейшем столкнулся с автомобилем марки Toyota.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 41-летняя водитель и 4-летняя пассажирка легкового автомобиля. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
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12.05.2019 20:21