В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

В результате ДТП пострадали 41-летняя водитель и 4-летняя пассажирка Toyota.

В Харькове на перекрестке Московского проспекта и ул. Академика Павлова трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку.

Авария произошла в воскресенье, 12 мая, около 11:10, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов и в дальнейшем столкнулся с автомобилем марки Toyota.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 41-летняя водитель и 4-летняя пассажирка легкового автомобиля. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.