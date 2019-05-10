На украинско-румынской границе обнаружили разбитый вертолет
Вероятно, авария произошла 2-3 недели назад, поскольку тело погибшего пилота начало разлагаться.
На границе между Украиной и Румынией разбился вертолет, пилот погиб. Об этом сообщает Mukachevo.net.
Сам вертолет нашел пастух из села Сэпынца в Румынии. Эта местность вплотную примыкает к границе с Украиной к селам Бедевля и Тересва Тячевского района Закарпатской области.
Полиция уже подтвердила информацию о трагедии. Предположительно, разбитый вертолет – техника русского производства, модели Ка-26, предназначенная для гражданских целей, к примеру, для орошения полей. Регистрационных знаков на вертолете найдено не было.
Полиция предполагает, что летательный аппарат пересек воздушное пространство Румынии нелегально, он мог перевозить контрабандные сигареты.
Вероятно, авария произошла 2-3 недели назад, поскольку тело пилота было обнаружено уже на стадии разложения.
Правоохранители Румынии пока не предоставили информации о погибшем человеке, но по данным некоторых румынских СМИ - это 48-летний белорус из Минска, который 5 марта отправился из Минска поездом во Львов, а потом в Мукачево, где и пропал.
По предварительной версии румынских правоохранителей, вертолет летел слишком низко, чтобы его не заметили пограничники, поэтому задел деревья и упал.
Напомним, в феврале 2019 года в Стамбуле при вынужденной посадке разбился военный вертолет. В результате крушения, четыре человека получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.
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