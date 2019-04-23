Для ВМСУ на базе рыболовного траулера построили разведывательный корабль

Фото: mil.gov.ua

В Киеве 23 апреля на заводе "Кузница на Рыбальском" спустили на воду средний разведывательный корабль, построенный для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Миноборона.

"За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня - средний разведывательный корабль, аналога которого нет в Украине по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и это победа! Победа каждого, кто работает на заводе «Кузница на Рыбальском». Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав", - заявил на церемонии спуска на воду министр обороны Украины Степан Полторак.

Фото: mil.gov.ua

Впервые об этом корабле сообщил в марте 2017 года первый заместитель командующего Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов. Тогда стало известно, что на "Кузнице" строят судно специального назначения на базе морозильного траулера проекта 502ЕМ, модернизированного под нужды флота.

Длина корабля - 55 метров, ширина - 10 метров. Полное водоизмещение - 1200 тонн. Скорость хода - около 12 узлов. Большие трюмы позволяют разместить там крупное специализированное оборудование.

Напомним, что после оккупации Крыма Украина потеряла большую часть своего военного флота. РоSSия захватила в том числе единственную украинскую подлодку "Запорожье", большой десантный корабль "Константин Ольшанский", другие корабли и катера.

До того момента, когда летом 2014 года РоSSия в одностороннем порядке прекратила все переговоры по возвращению вооружений, техники и имущества ВМС Украины, из Крыма успели вывести три боевых корабля, 32 суда обеспечения, 1438 единиц автомобильной, бронетанковой и спецтехники, 24 самолета и вертолета. В Крыму остались 11 боевых кораблей и катеров, 6 судов и катеров обеспечения, 2363 единицы автомобильной, бронетанковой и специальной техники, 3 летательных аппарата, 6 береговых противокорабельных комплексов. Эти данные были предоставлены Генштабом ВСУ народному депутату Дмитрию Тымчуку в марте 2015 года.

В конце 2016 года Военно-морские силы Украины пополнили два малых бронированных артиллерийских катера "Гюрза-М" (проект 58155 "Гюрза-М"). Позже были построены еще четыре аналогичных катера, а также два десантных катера типа "Кентавр" (проект 58503).

Две "Гюрзы" Украина потеряла в результате роSSийской агрессии возле Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Зимой 2019 года на "Кузнице" заложили еще бронированный артиллерийский катер "Гюрза" и десантно-штурмовой катер "Кентавр".