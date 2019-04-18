Почему сервисы аренды электросамокатов убыточны — подсчет Quartz

По данным Quartz, среднее время жизни одного скутера — 28,8 дней, а медианное (равноудаленное от крайних вариантов) — 26 дней. Это показатели, зафиксированное на примере 129 самокатов, с которых началась работа Bird в городе, пишут AIN.UA .

Логотип компании Bird

По подсчетам городских властей, устройство (точнее, его идентификатор) выбывало из строя примерно через месяц службы. В Quartz посчитали, что выход из оборота идентификатора — это указание на поломку (либо кражу) устройства. В Bird не опровергли их теорию. Компания сказала, что иногда самокаты перемещают между городами, но не уточнила судьбу самокатов из Луисвилля.

Что не так в экономике сервиса

Расчеты рисуют удручающую картину. Вот базовый список данных, которые следует учитывать при подсчете прибыльности бизнеса:

Среднее время поездки: 18 минут.

Среднее количество поездок на один скутер: 3,49/день.

Средняя выручка до уплаты налогов: $12,91/день.

Налоги (на примере Луисвилля) и операционные издержки отнимают большую часть заработанного.

Операционные траты — $2,75 на одну поездку, из которых:

$1,72 — на оплату зарядки;

$0,51 — на ремонт;

$0,41 — банковский процессинг;

$0,06 — поддержка;

$0,05 — страховка.

Если каждая поездка обходится компании в $2,75, то в средний день работы — в $9,59.

Налоги компании

$3000 на лицензирование;

единоразовая выплата в размере $50/устройство;

$1/день с каждого устройства;

$100 за каждую зарядную точку.

В итоге, подсчеты показывают, что чистая выручка с одной поездки — $0,95 или $3,32 в день. Из этого нужно вычесть $1 — получится $2,32. Теперь в расчет идет среднее время службы. За 28 дней самокат заработает компании $67.

В Bird изначально говорили, что один самокат будет обходиться им в $360. Уже эти расходы уводят бизнес в минус: изнашиваясь за месяц, устройство наносит компании убытка на $293. К нему можно прибавить и отчисления: $50/скутер, $100/зарядную станцию, $3000 за возможность работать в городе.

Но на самом деле, компания тратит $551 на один самокат (в цену входит GPS-маячок, доставка, сборка и брендинг). Таким образом, минус вырастает уже до $484 перед вычетом налогов. Чтобы выйти на окупаемость с таким временем жизни одного самоката, нужно списывать примерно $0,42/минуту — Bird же просит всего $1 за активацию устройства и $0,15/мин.

Что не так с самокатами

Возможно, они просто не предусмотрены для таких условий пользования. Bird использует забрендированные устройства от китайской Xiaomi. Они рассчитаны на пассажиров весом до 200 фунтов (около 90,7 кг). Средний американец весит 89,3 кг, американка — 77 кг.

Устройства рассчитаны на аккуратное использование в постоянных, теплых температурах и без воздействия жестких погодных условий. Наконец, самокаты становятся жертвами вандалов и пользовательской неосторожности. И поскольку компания не дает детальных объяснений, именно поломка — самое вероятное объяснение такого короткого срока жизни электросамокатов.

Новые, кастомные самокаты Bird

Как будто в подтверждение этому, Bird в октябре 2018 года анонсировала новое устройство — самокат, разработанный в партнерстве с Okai специально для шеринга. Он длиннее, крепче и дольше едет на одно зарядке. Это шаг в верном направлении — чтобы окупить себя, самокатам нужно стать на порядок выносливее.