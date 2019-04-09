?Киевский метрополитен решил вывести жетоны из обращения с 1 ноября

"Последний день - 31 октября. Дальше - только электронные средства оплаты".

Киевский метрополитен решил вывести пластиковые жетоны для оплаты проезда из обращения, это произойдет 1 ноября 2019 года, говорится в фейсбуке метро.

"207 дней! Столько осталось до полного вывода жетонов в киевском метро. Последний день пользования - 31 октября. Дальше - только электронные средства оплаты", - сообщили в метрополитене.

Пассажирам, которые еще используют жетоны, - а таких остается около 25%, - рекомендуется купить пластиковую карточку.

Кроме того, в столице внедряется электронный билет, который начнет работу в обычном режиме с 31 октября 2019 года.

Напомним, что Киевский метрополитен начал постепенный отказ от жетонов еще несколько лет назад. В 2017 году в кассах метро начали продавать только один жетон в руки, а на "Кловской" вообще прекратили продавать их в рамках эксперимента.