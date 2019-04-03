В Одессе на Фонтанской дороге под проезжей частью взорвался газ

В Одессе на Фонтанской дороге под проезжей частью произошел взрыв газа в подземном колодце. В результате происшествия автомобиль, который стоял на проезжей части отбросило на трамвайные рельсы, пишет "Думская".

Фото: dumskaya.net

Водитель, который в момент взрыва находился в припаркованной машине, рассказал, что чувствовал едкий запах газа.

Мужчина не пострадал и от госпитализации отказался.

Фото: dumskaya.net

В результате взрыва у еще одного припаркованного автомобиля вылетело заднее стекло.