В Одессе на Фонтанской дороге под проезжей частью взорвался газ

Взрывная волна перевернула припаркованный автомобилей.

В Одессе на Фонтанской дороге под проезжей частью произошел взрыв газа в подземном колодце. В результате происшествия автомобиль, который стоял на проезжей части отбросило на трамвайные рельсы, пишет "Думская".

Фото: dumskaya.net

Водитель, который в момент взрыва находился в припаркованной машине, рассказал, что чувствовал едкий запах газа.

Мужчина не пострадал и от госпитализации отказался.

Фото: dumskaya.net

В результате взрыва у еще одного припаркованного автомобиля вылетело заднее стекло.


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