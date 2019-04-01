Суд арестовал водителя, сбившего троих нацгвардийцев в Одессе

Водитель арестован на два месяца без возможности внесения залога

Суд арестовал водителя, сбившего троих нацгвардийцев в Одессе
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения водителю, подозреваемому в совершении ДТП, чв результате которого один военнослужащий Национальной гвардии погиб, двое госпитализированы.

Водитель арестован на 60 дней без возможности внесения залога, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, водитель автомобиля Opel с европейской регистрацией, двигаясь по улице пр. Добровольского, грубо нарушил правила дорожного движения.

"Так, подозреваемый, осуществляя движение на запрещающий сигнал светофора (желтый), совершил столкновение с двумя автомобилями. От удара его транспортное средство отбросило на тротуар, где в это время находились люди", - говорится в сообщении.

Ранее полиция задержала одессита, который добивал нацгвардейцев после ДТП. Мужчина несколько раз ударил пострадавших в ДТП бойцов и скрылся.


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