Суд арестовал водителя, сбившего троих нацгвардийцев в Одессе
Водитель арестован на два месяца без возможности внесения залога
Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения водителю, подозреваемому в совершении ДТП, чв результате которого один военнослужащий Национальной гвардии погиб, двое госпитализированы.
Водитель арестован на 60 дней без возможности внесения залога, сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, водитель автомобиля Opel с европейской регистрацией, двигаясь по улице пр. Добровольского, грубо нарушил правила дорожного движения.
"Так, подозреваемый, осуществляя движение на запрещающий сигнал светофора (желтый), совершил столкновение с двумя автомобилями. От удара его транспортное средство отбросило на тротуар, где в это время находились люди", - говорится в сообщении.
Ранее полиция задержала одессита, который добивал нацгвардейцев после ДТП. Мужчина несколько раз ударил пострадавших в ДТП бойцов и скрылся.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
01.04.2019 16:01