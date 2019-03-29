Исландский лоукостер Wow Air внезапно обанкротился и отменил все полеты

В четверг более 1 тыс. пассажиров не смогли вылететь из аэропортов.

Исландский лоукостер Wow Air внезапно обанкротился и отменил все полеты
Исландский лоукостер Wow Air внезапно обанкротился
Фото: 680 News

В четверг более 1000 пассажиров бюджетного исландского авиаперевозчика Wow Air не смогли вылететь из аэропортов по обе стороны Атлантики после того, как компания объявила о банкротстве и отмене всех своих рейсов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что переговоры о спасении авиакомпании продолжались до утра четверга, но после отказа инвесторов в экстренном финансировании операций компании Wow Aair пришлось срочно свернуть дела.

Застрявшие в аэропортах Европы и Северной Америки пассажиры пытаются купить билеты на рейсы других авиаперевозчиков. В случаях внезапного отказа или отмены полетов между авиакомпаниями предусмотрена процедура содействия пострадавшим пассажирам, однако всё зависит от загрузки рейсов и от готовности конкурентов оказать такое содействие.

Wow Air была основана в 2011 году и стала популярной благодаря дешевым трансатлантическим перелетам с пересадкой в Исландии. В некоторых случаях можно было приобрести билет на полет через Атлантический океан менее чем за $100.

Напомним, европейские лоукостеры в последнее время испытывают жесткую конкуренцию. В октябре прошлого года прекратила свою деятельность датская Primera Air, а в феврале немецкая Germania объявила о банкротстве.


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