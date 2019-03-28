Мексиканская авиакомпания Interjet отказалась от роSSийских "суперджетов"

Мексиканская авиакомпания Interjet решила отказаться от дальнейшей эксплуатации роSSийского ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100.

Об этом сообщает портал FlightGlobal.

Отмечается, что Interjet - последний крупный иностранный перевозчик, который решил отказаться от SSJ-100. Как и остальных, компанию не устроила низкая надежность лайнера и острый дефицит запчастей к нему.

Всего компания успела получить 22 "Сухих", тогда как контракт был рассчитан на 30 самолетов. В настоящее время эксплуатируются только семь машин, а 15 были поставлены на хранение. Отмечается, что у многих машин возникли проблемы с роSSийско-французскими двигателями PowerJet SaM146.

В свою очередь источники РБК ранее подтвердили, что мексиканский перевозчик решил вернуть самолеты производителю, сообщалось, что переговоры между сторонами "находятся в тупике".

Производитель напротив, опроверг информацию об отказе InterJet от самолетов. "Планов по возврату самолетов нет. Interjet планирует дальнейшую эксплуатацию поставленных ранее SSJ100", - цитирует РИА Новости сообщение компании.

Напомним, в феврале от роSSийских "суперджетов" отказалась ирландская авиакомпания CityJet, который сдавала их в лизинг Brussels Airlines.

В 2012 году Индонезия приостановила закупку самолетов Sukhoi SuperJet после того как лайнер Sukhoi SuperJet-100 разбился во время демонстрационного полета. На его борту находились 45 человек.