Запрет будет действовать до завершения расследования авиакатастрофы в Эфиопии.

Аргентина запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX на своей территории

Аргентина приняла решение временно закрыть воздушное пространство для полетов на самолетах Boeing 737 MAX после принятых мер другими странами из-за двух авиакатастроф с участием данной модели самолета. Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что постановление правительства будет опубликовано в понедельник, 18 марта.

Национальное управление гражданской авиации заявило, что решение касается всех типов самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 Max 9. Запрет будет действовать до завершения расследования последней аварии.

Решение вызвано недавней авиакатастрофой модели этого самолета в Эфиопии, в результате которого погибло 157 человек, а также авиакатастрофой авиарейса компании Lion Air четырьмя месяцами ранее в Индонезии, когда самолет также разбился вскоре после взлета, что привело к смерти 189 человек.

Расследование предварительно установило, что самолеты новой модели могут ошибочно трактовать данные о потоках воздуха и самовольно опускать нос самолета, направляя его в пике.

Сразу после катастрофы в Эфиопии полеты самолетов Boeing MAX на своей территории запретили ряд стран. Среди них, Украина, США , Китай , Индонезия, Эфиопия, Австралия, Сингапур, а также страны Евросоюза .

Позже и сама корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолетов 737 MAX. Глобальный флот Boeing 737 MAX состоит из 371 самолета.