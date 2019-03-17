Аргентина запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX на своей территории

Запрет будет действовать до завершения расследования авиакатастрофы в Эфиопии.

Аргентина запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX на своей территории
Аргентина запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX на своей территории

Аргентина приняла решение временно закрыть воздушное пространство для полетов на самолетах Boeing 737 MAX после принятых мер другими странами из-за двух авиакатастроф с участием данной модели самолета. Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что постановление правительства будет опубликовано в понедельник, 18 марта.

Национальное управление гражданской авиации заявило, что решение касается всех типов самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 Max 9. Запрет будет действовать до завершения расследования последней аварии.

Решение вызвано недавней авиакатастрофой модели этого самолета в Эфиопии, в результате которого погибло 157 человек, а также авиакатастрофой авиарейса компании Lion Air четырьмя месяцами ранее в Индонезии, когда самолет также разбился вскоре после взлета, что привело к смерти 189 человек.

Расследование предварительно установило, что самолеты новой модели могут ошибочно трактовать данные о потоках воздуха и самовольно опускать нос самолета, направляя его в пике.

Сразу после катастрофы в Эфиопии полеты самолетов Boeing MAX на своей территории запретили ряд стран. Среди них, Украина, США, Китай, Индонезия, Эфиопия, Австралия, Сингапур, а также страны Евросоюза.

Позже и сама корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолетов 737 MAX. Глобальный флот Boeing 737 MAX состоит из 371 самолета.

Обновленное ПО для самолетов 737 МАХ в компании пообещали выпустить до конца марта.


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