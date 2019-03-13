Трамп запретил полеты Boeing 737 Max

После заявления Трампа котировки акций компании Boeing сразу же упали на 2%.

Трамп запретил полеты Boeing 737 Max

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с крушением в Эфиопии в Индонезии.

После заявления Трампа котировки акций компании Boeing сразу же упали на 2%, передает ВВС.

Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет полетов над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

Госавиаслужба Украины поддержала решение EASA и запретила эксплуатацию самолетов Boeing 737-8 "MAX" и Boeing 737-9 "MAX" на территории Украины.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Вчера на месте крушения обнаружили "черные ящики", специалисты занимаются расшифровкой произошедшего на борту. Информации о поломках лайнера до вылета не было.

Крушение 8МАХ в Эфиопии произошло спустя 4 месяца после авиакатастрофы в Индонезии. Тогда новый самолет Boeing 737 MAX 8 упал в Яванское море вскоре после вылета из Джакарты. Погибли 189 человек, находившиеся на борту. Расследование предварительно установило, что самолеты новой модели могут ошибочно трактовать данные о потоках воздуха и самовольно опускать нос самолета, направляя его в пике.


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