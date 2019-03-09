Corvette ZR1 и McLaren 600LT сравнили в дрэг-гонке

Corvette ZR1 и McLaren 600LT сравнили в дрэг-гонке

Chevrolet Corvette ZR1, участвовавший в гонке, оснащается 6,2-литровым V8 мощностью 755 лошадиных сил, в то время как McLaren 600LT оборудован 3,8-литровым твин-турбо V8, способным выдавать 592 л.с. Хотя McLaren уступает по мощности ZR1, он значительно легче.

Ролик, посвященный гонке, был опубликован на YouTube-канале тюнинг-ателье Hennessey Performance.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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