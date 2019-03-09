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Corvette ZR1 и McLaren 600LT сравнили в дрэг-гонке Chevrolet Corvette ZR1, участвовавший в гонке, оснащается 6,2-литровым V8 мощностью 755 лошадиных сил, в то время как McLaren 600LT оборудован 3,8-литровым твин-турбо V8, способным выдавать 592 л.с. Хотя McLaren уступает по мощности ZR1, он значительно легче. Ролик, посвященный гонке, был опубликован на YouTube-канале тюнинг-ателье Hennessey Performance.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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