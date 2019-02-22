Киевским пенсионерам ограничат количество бесплатных поездок

Размер компенсации предлагается установить на уровне 240 гривен.

Киевским пенсионерам ограничат количество бесплатных поездок
Фото: пресс-служба КГГА

Киевская городская госадминистрация опубликовала проект распоряжения об утверждении размера ежемесячной компенсации льготникам проезда всеми видами общественного транспорта.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Размер компенсации предлагается установить на уровне 240 гривен в месяц, а выплачивать их хотят наличными. Этих денег хватит на покрытие 30 разовых поездов в коммунальном транспорте столицы.

Речь идет о тех категориях граждан, которые определены п. 2 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного постановлением Кабинета министров от 14 марта 2018 года № 197.

Напомним, с 14 июля 2018 года на проезд в киевском метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке действуют новые тарифы. Оазовая поездка в общественном транспорте столицы стоит 8 гривен.

С 2017 года пенсионеры могут бесплатно ездить в киевском метрополитене исключительно при использовании карточки киевлянина.


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