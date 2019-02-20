"Укроборонпром" объявил о начале серийного производства реактивных установок "Верба" и "Ольха" в Шепетовке

Выпуск нового оружия наладили на Шепетовском ремзаводе.

"Укроборонпром" объявил о начале серийного производства реактивных установок "Верба" и "Ольха" в Шепетовке
Фото: ukroboronprom.com.ua

Шепетовский ремонтный завод приступил к серийному производству реактивных систем залпового огня "Верба" и пусковой установки реактивной системы "Ольха".

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

РСЗО "Верба" на базе шасси КрАЗ была разработана ГП "Харьковское конструкторское бюро им. Морозова". Цифровые системы "Вербы" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и перезарядку в автоматическом режиме из кабины. Боекомплект состоит из сорока 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут.

Фото: ukroboronprom.com.ua

"Ольха" - дальнобойное ракетное вооружение, которое позволяет уничтожать объекты на значительном расстоянии с минимальной погрешностью за счет использования специальной системы наведения с возможностью корректировки траектории в полете. Каждую из 12 ракет калибра 300-мм можно направлять на различные цели. Пусковую установку разработали в КБ "Луч".

Фото: ukroboronprom.com.ua


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