На выезде с АЗС в Калуше произошло смертельное ДТП

Водитель Nissan не справился с управлением и влетел в Volkswagen.

На выезде с автозаправочной станции в Калуше 2 февраля произошло смертельное ДТП.

Пресс-служба полиции сообщила, что около 12:30 на дороге Н-10 "Стрый - Мамалыга" 30-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, въехал в электрическую опору, после чего врезался с автомобилем Volkswagen под управлением 50-летнего водителя. Местные СМИ пишут, что Volkswagen выезжал с АЗС, а Nissan в это время обгонял другую машину.

Фото: facebook.com/frankivsk.police
Фото: facebook.com/frankivsk.police
Фото: facebook.com/frankivsk.police

Оба водителя попали в Калушскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия медиков, через несколько часов после аварии водитель Nissan скончался.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, в октябре 2018 года в Киеве произошло серьезное ДТП на заезде на АЗС по проспекту Шухевича (Ватутина). Тогда водитель SEAT на скорости около 100 км/час ехал по крайней правой полосе, предназначенной только для общественного транспорта, и врезался в KIA, которая перестраивалась для заезда на заправку. Два человека, находившихся в автомобиле SEAT, погибли на месте, еще четырех госпитализировали. Также в больницу забрали женщину-водителя Kia.


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