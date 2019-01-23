Тысячи таксистов Мадрида и Барселоны бастуют против сервиса Uber

Представители регионального правительства заявляют о готовности к переговорам.

Тысячи таксистов Мадрида и Барселоны бастуют против сервиса Uber
В Испании таксисты бастуют против сервиса Uber
Фото: wealthdaily.com

В крупнейших городах Испании Мадриде и Барселоне с пятницы продолжается забастовка таксистов против неравных условий работы с водителями, которые обслуживают клиентов через онлайн-платформы Uber и Cabify.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на газету El Pais.

"В среду проходит очередной день бессрочной забастовки таксистов в Барселоне и Мадриде, водители протестуют против недобросовестной конкуренции в сфере пассажирских перевозок", - пишет газета.

По данным издания, забастовки таксистов начались 18 января. На этой неделе число участников акции приблизилось к 30 тысячам человек.

Но информации El Pais, таксисты заблокировали центр Мадрида (площадь Пуэрта-дель-Соль, улица Гран-Виа), значительно затруднив работу общественного транспорта. Движение по некоторым маршрутам было отменено.

Представители регионального правительства заявляют о готовности к переговорам с ассоциацией таксистов Мадрида. В Барселоне уже прошло обсуждение условий, и онлайн-платформы Uber и Cabify могут покинуть рынок, если таксисты согласятся на предложенные правительством условия. Решение обещают огласить до вторника, 29 января.

Напомним, в начале января суд Брюсселя по коммерческим вопросам признал незаконным услуги сервиса заказа такси Uber.

В июне 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране будет запрещена работа Uber. Он объяснил запрет Uber наличием собственной системы такси в стране.

До этого Uber прекратил деятельность в Болгарии, Дании и Венгрии. С ограничениями компания работает во Франции, Италии, Германии и Японии. Это связано с тем, что правила сервиса не соответствуют законодательству ряда европейских стран - отсутствие у работников такси лицензий на предоставление услуг, а также занижение тарифов.


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