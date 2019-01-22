Число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе возросло до 14 человек

Операция по поиску моряков переведена из спасательной в поисковую.

Число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе возросло до 14 человек
В Керченском проливе загорелись два судна.
Фото: tass.ru

Числло погибших при пожаре на судах "Маэстро" и "Канди" в районе Керченского пролива увеличилось до 14 человек, судьба шестерых остается неизвестной.

Об этом сообщают роSSийские СМИ со ссылкой на экстренные службы аннексированного Крыма.

Таким образом, по состоянию на утро 22 января, 14 человек погибли, судьба шестерых из 32 остается неизвестной, 12 спасены. Отмечается, что операция по поиску моряков переведена из спасательной в поисковую.

"По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых", – расказал представитель Росморречфлота. По его словам, пожар также еще полностью не потушен.

Спасенных моряков, а также тела погибших доставляют в Керчь. Ночью сделать это не удалось из-за штормовой погоды.

Суда "Маэстро" и "Канди" выходили из порта Темрюк на Кубани, сообщил капитан морпорта Михаил Мигда. По предварительным данным, пожар произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое.

Напомним, вечером 21 января в Керченском проливе произошел пожар на борту двух судов под флагом Танзании.


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