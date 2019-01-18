Автосалон в Детройте 2019: Infiniti QX Inspiration.
Показанный в Детройте Infiniti QX Inspiration стал первой полностью самостоятельной работой Карима Хабиба, перешедшего в 2017 году на должность шеф-дизайнера марки из BMW. На примере этой машины художник показал, как станет развиваться дизайн бренда в ближайшие годы.
Смена стиля обусловлена скорым переходом на электромобили. Особенности компоновки и силового агрегата заставляют инженеров и дизайнеров по-другому подходить к созданию машин. А так и нынешняя стилистика Infiniti состариться пока не успела. На нее даже перешли еще не все из выпускающихся моделей.
По габаритам (4650 миллиметров в длину, 1630 – в высоту и 2850 – по базе) QX Inspiration является одноклассником серийного Infiniti QX50. Тяговая батарея расположена под полом, каждую ось вращает свой электромотор. Такая схема становится типичной для электромобилей. Конкретными цифрами производитель делиться не стал.
Салон решен в самом современном стиле. Он «легки» и просторный. На всю ширину приборной панели раскинулся ЖК-дисплей. Еще один монитор пристроили на ступице руля, который убирается при переходе в автопилотируемый режим. Вот только мраморная столешница с цветами на ней наводит на какие-то траурные мысли…
В серию последователь концепта Infiniti QX Inspiration по плану должен пойти в 2021-2022 годах.
Концептом электрического кроссовера марка намекнула на свое будущее.
Кирилл Малышев. Фото компании Infiniti.
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