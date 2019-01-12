Три человека на снегоходе провалились под лед на Киевском водохранилище

Один сумел выбраться из воды, двое других утонули.

В пятницу, 11 января, на Киевском водохранилище возле села Страхолесье под лед провалились трое мужчин, которые катались на снегоходе.

Один из них сумел выбраться из воды, двое других утонули. Тело одного достали водолазы, второго человека не нашли, сообщила пресс-служба облуправления ГосЧС.

Фото: ГосЧС

От места провала под лед до берега - около двух километров. Глубина в этом месте достигает 10 метров.

Поиски пропавших были начаты в субботу, 12 января. Были задействованы спасательно-водолазное отделение из Вышгорода, водолазная группа Мобильно-спасательного центра ГосЧС, спасатели из Чернобыля и Иванковское подразделение ГосЧС, - в общей сложности 27 человек и два катера на воздушной подушке "Марс".

Фото: ГосЧС


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