Замглавкома Сухопутных войск попал в ДТП под Николаевом
Также травмирован еще один военнослужащий, ехавший за рулем Hyundai.
Вечером в пятницу, 11 января, на трассе Николаев-Благовещенское столкнулись три автомобиля: внедорожник Hyundai Terracan, легковой автомобиль Dawoo Lanos и седельный тягач MAN с полуприцепом.
В результате ДТП серьезные травмы получил заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко, сообщает местный сайт Новости N.
Согласно сообщению, Hyundai с номерными знаками Вооруженных сил Украины ехал по трассе со стороны Николаева в направлении г. Новая Одесса. Возле с. Себино водитель не справился с управлением и Hyundai зацепил двигавшийся в попутном направлении Lanos . После столкновения корейский внедорожник резко изменил траекторию движения и врезался в полуприцеп седельного тягача MAN, стоявший на обочине.
В автомобиле Hyundai ехал замглавкома Сухопутных войск Сергей Кропивченко. В результате ДТП генерал серьезно травмирован. Также травмирован еще один военнослужащий, ехавший за рулем Hyundai.
"В настоящее время бригада «скорой» оказывает помощь пострадавшим на месте, после чего они будут доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Все три автомобиля получили механические повреждения. Больше других пострадал Hyundai. ДТП произошло в условиях сильного гололеда.
В пресс-службе командования Сухопутных войск ВСУ подтвердили, что в ДТП в Николаевской области пострадал заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ по логистике - начальник логистики генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.
По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Ранее сообщалось, что в ДТП в Польше погиб украинский журналист Роман Кисиль.
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11.01.2019 17:47