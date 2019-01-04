После смертельного ДТП под Львовом прокуратура возбудила дело против облавтодора

Дорожное покрытие на трассе, где произошло столкновение, было в ненадлежащем состоянии.

Прокуратура Львовской области начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, совершенного должностными лицами государственного предприятия "Львовский облавтодор".

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Сегодня, 3 января, прокуратурой Львовской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил, касающихся безопасности дорожного движения, совершенного должностными лицами ГП "Львовский облавтодор", ответственных за содержание автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 января на автодороге "Львов - Шегини" недалеко от населенного пункта Бар Городокского района ( Львовская область) произошло столкновение двух микроавтобусов с автоцистерной.

По данным прокуратуры, дорожное покрытие на трассе, где произошло столкновение, было в ненадлежащем состоянии, в частности, из-за непринятия дорожными службами соответствующих мер по расчистке дорог от снега.

Проведение досудебного расследования по ст.288 УК Украины (нарушение правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения) поручено Главному управлению Национальной полиции во Львовской области.

Напомним, рано утром 3 января в результате столкновения автоцистерны с микроавтобусами "Мерседес Спринтер" и "Рено Мастер" под Львовом два человека погибли и 10 госпитализированы. Полиция задержала водителя автоцистерны, причастного к смертельному ДТП.