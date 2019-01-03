В Северном море сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами

Один из крупнейших контейнеровозов в мире MSC Zoe потерял около 270 контейнеров.

При переходе в акватории Северного моря один из крупнейших контейнеровозов в мире MSC Zoe потерял около 270 контейнеров. В трех контейнерах хранились ядовитые и взрывоопасные органические пероксиды, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Maritime Bulletin.

Как сообщается, по меньшей мере 21 контейнер и их содержимое - плазменные панели, игрушки и мебель - вымыло на побережья голландских островов Влиланд и Терсхеллинг.

По информации издания Dutch News, часть контейнеров также прибило к берегам немецкого острова Боркум.