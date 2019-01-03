В Северном море сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами
Один из крупнейших контейнеровозов в мире MSC Zoe потерял около 270 контейнеров.
Фото: Global Look Press
При переходе в акватории Северного моря один из крупнейших контейнеровозов в мире MSC Zoe потерял около 270 контейнеров. В трех контейнерах хранились ядовитые и взрывоопасные органические пероксиды, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Maritime Bulletin.
Как сообщается, по меньшей мере 21 контейнер и их содержимое - плазменные панели, игрушки и мебель - вымыло на побережья голландских островов Влиланд и Терсхеллинг.
По информации издания Dutch News, часть контейнеров также прибило к берегам немецкого острова Боркум.
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