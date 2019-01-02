Пассажиропоток в "Борисполе" за год вырос на 2 млн человек
За четыре года число пассажиров увеличилось почти вдвое.
В 2018 году международный аэропорт "Борисполь" обслужил 12,6 млн человек. Это на 2 млн человек больше по сравнению с предыдущим годом.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в среду, 2 января.
В аэропорту посчитали, что, начиная с 2014 года, пассажиропоток стабильно увеличивается. По сравнению с 2018 годом он вырос на 83%.
В 2018 году в аэропорт "Борисполь" начали летать семь новых авиакомпаний: Ryanair, Brussels Airlines, Iraqi Airways, Myway Airlines, Ellinair, Air Malta и Sky Up. Возобновили полеты также SWISS, Flydubai, Air Moldova.
В 2019 году аэропорт планирует нарастить пассажиропоток до 14,3 млн человек.
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02.01.2019 15:00