Пассажиропоток в "Борисполе" за год вырос на 2 млн человек

За четыре года число пассажиров увеличилось почти вдвое.

Фото: president.gov.ua

В 2018 году международный аэропорт "Борисполь" обслужил 12,6 млн человек. Это на 2 млн человек больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в среду, 2 января.

В аэропорту посчитали, что, начиная с 2014 года, пассажиропоток стабильно увеличивается. По сравнению с 2018 годом он вырос на 83%.

Фото: facebook.com/airportboryspil

В 2018 году в аэропорт "Борисполь" начали летать семь новых авиакомпаний: Ryanair, Brussels Airlines, Iraqi Airways, Myway Airlines, Ellinair, Air Malta и Sky Up. Возобновили полеты также SWISS, Flydubai, Air Moldova.

В 2019 году аэропорт планирует нарастить пассажиропоток до 14,3 млн человек.