Самая нарядная бетономешалка: видео

Самая нарядная бетономешалка: видео

Бетономешалка Merry Mixer разработана компанией Ozinga — и на видео показана уже вторая версия машины. Она представляет собой автобетоносмеситель Kenworth T880, украшенный 32 000 светодиодных огней, которые синхронизированы с 11 песнями, играющими на протяжении около 45 минут. Грузовик оборудован четырьмя внешними динамиками, управляемыми с водительского места. Отмечается, что работает Merry Mixer на сжатом природном газе, а световое шоу питается от трех батарей с использованием инвертора на 3 000 Ватт.

Бетономешалка, как сообщается, проехала уже более 3 200 километров и посетила три американских штата.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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