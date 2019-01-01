Самая нарядная бетономешалка: видео

Бетономешалка Merry Mixer разработана компанией Ozinga — и на видео показана уже вторая версия машины. Она представляет собой автобетоносмеситель Kenworth T880, украшенный 32 000 светодиодных огней, которые синхронизированы с 11 песнями, играющими на протяжении около 45 минут. Грузовик оборудован четырьмя внешними динамиками, управляемыми с водительского места. Отмечается, что работает Merry Mixer на сжатом природном газе, а световое шоу питается от трех батарей с использованием инвертора на 3 000 Ватт.

Бетономешалка, как сообщается, проехала уже более 3 200 километров и посетила три американских штата.



