Euro NCAP уличил автопроизводителей в обмане

Euro NCAP уличил автопроизводителей в обмане

В ходе очередной серии краш-тестов специалисты Euro NCAP и Thatcham обнаружили странные маркировки на подушках безопасности и креплениях детских кресел ISOFIX. В автомобилях, марки и модели которых британцы хранят в секрете, найдены рукописные надписи For crash test only («только для краш-теста») и Euro NCAP only («только для Euro NCAP»). Это всерьёз насторожило экспертов, ведь теоретически сей факт может свидетельствовать о том, что производители специальным образом готовят автомобили для краш-тестов.

Глава отдела исследований центра Thatcham Мэттью Эйвери сообщил, что детали с подозрительными маркировками на тему краш-тестов и Euro NCAP встречаются время от времени и, конечно же, они не могут не вызывать подозрений в адрес производителей. Чаще всего маркируют подушки безопасности, а все случаи обнаружения подобных деталей фиксируются и расследуются. Эксперты даже посещали заводы поставщиков компонентов или непосредственно автопроизводителей, чтобы убедиться в объективности.

По словам Эйвери, в 99% случаев подобным маркировкам есть разумное объяснение. К примеру, одна из марок уверяет, что автомобили для краш-тестов действительно собираются отдельно, но лишь для того, чтобы… не сорвать сроки краш-теста! Euro NCAP заранее объявляет о серии будущих испытаний, после чего производитель в первую очередь собирает партию тестовых машин «под краш-тест», чтобы не задерживать экспертов. Для них и маркируются детали — якобы чтобы избежать возможной путаницы и затягивания сроков.

Впрочем, ни Euro NCAP, ни Thatcham не могут увидеть всех деталей в автомобиле, поэтому некоторые вещи неизбежно могут ускользнуть от внимания экспертов. Но за последние несколько лет, по словам Мэттью, количество эпизодов с обнаруженными на деталях маркировками сокращается. В прошлом году Euro NCAP отметил 20-летний юбилей, опубликовав за это время более 630 рейтингов. За два десятка лет по специальной методике было разбито более 1800 автомобилей и потрачено более 160 миллионов евро, не считая стоимости автомобилей и других расходных материалов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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