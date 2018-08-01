В Мексике при крушении самолета выжили все пассажиры и экипаж

Сам лайнер загорелся вскоре после крушения.

В мексиканском городе Виктория-де-Дуранго в результате крушения пассажирского самолета никто не погиб. Как сообщает Reuters, самолет "совершил вынужденную посадку" через несколько минут после взлета.

Авария произошла около 16:00 во вторник, 31 июля, по местному времени (сегодня около полуночи по киевскому времении). Пассажирский самолет Embraer 190 рейса AM2431 авиакомпании Aeromexico, который летел в столицу страны, на взлете получил сильный удар ветром и упал.

Passengers 'grateful to God' after #Aeromexico plane carrying 103 people crashes minutes after takeoff in #Durango - and ALL on board survive https://t.co/e4dCP4W6zm pic.twitter.com/KHXPx1br5u — Daily Mirror (@DailyMirror) 1 серпня 2018 р.

В самолете было четыре члена экипажа и 97 пассажиров, все они успели эвакуироваться, прежде чем самолет загорелся. Пассажиры получили травмы, однако никто не погиб. Власти штата сообщили о "преимущественно легких травмах", хотя 37 человек все же были госпитализированы. Самые тяжелые ранения получил пилот, но его состояние стабильное.

По предварительным данным, крушение произошло из-за сложных погодных условий: самолет взлетал при сильном ливне с порывами ветра. При крушении лайнер получил сильные повреждения.

#AM2431 Aeromexico flight crashes at the airport #Durango in #Mexico with over 100 aboard, no deaths reported , officially said a total of about 49 people were treated but most were minor injuries. pic.twitter.com/lkeGBliOIc — Aviationdaily????????? ????? (@Aviationdailyy) 1 серпня 2018 р.

Авиакомпания Aeromexico сообщает, что это первый аварийный инцидент с самолетом компании за последние 10 лет.

Напомним, 19 мая на Кубе вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737. В аварии погибли все пассажиры и экипаж. Три женщины, которых обнаружили живыми, скончались в больнице вскоре после катастрофы.