Самый большой железнодорожный макет в мире

Железнодорожный макет, являющийся, согласно Книге рекордов Гиннесса, самым большим в мире, находится в гамбургском музее «Миниатюрная страна чудес» (Miniatur Wunderland). Макет площадью 1 499 квадратных метров включает различные секции — миниатюрные версии некоторых стран и регионов: в частности, есть секции, посвященные Центральной Германии, Гамбургу, Австрии, США , Италии, Скандинавии.

Макет включает 2 633 фигурок, 4 340 миниатюрных зданий, а также тысячи деревьев, реки, горы, городские ландшафты и т. д. Кроме того, макет содержит 11 000 машин, аэропорт с 60 самолетами и более 1 000 миниатюрных поездов.

Конструирование «Миниатюрной страны чудес» началось в декабре 2000 года, а первые три секции были завершены к августу 2001-го. Сейчас макет по?прежнему совершенствуется и дополняется — в будущем планируют открыть новые его секции, посвященные, в частности, Монако и Англии/Шотландии. Проект «Миниатюрной страны чудес» был создан братьями Фредериком и Герритом Браунами.



