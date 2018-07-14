За час до наезда на женщин Олефир совершил другое ДТП, - Москаль

Полиция отпустила водителя, так как на месте происшествия "не было пострадавших".

За час до наезда на женщин Олефир совершил другое ДТП, - Москаль
Фото: mukachevo.net

За час до смертельного дорожно-транспортного происшествия в Перечине Закарпатской области полиция отпустила пьяного главу местной районной администрации Виктора Олефира с места другой аварии. Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Сообщается, что за час до смертельного ДТП в селе Ворочово Олефир на внедорожнике Jeep Cherokee столкнулся с ВАЗ-2109.

"На место выехала полиция и, увидев, что водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения, отпустила его из-за того, что в результате аварии не было пострадавших", - говорится в сообщении.

Начальнику полиции Закарпатской области Роману Стефанишину поручили провести служебное расследование. В связи с трагедией в Перечинском районе объявлен траур, а также отменен фестиваль "Лемковская ватра".

Напомним, ранее сообщалось, что в Перечине пьяный чиновник устроил аварию, в результате которой погибла женщина. Еще одна женщина получила тяжелые травмы и находится в реанимации.

Ранее на этой неделе в Харькове вышел по амнистии Андрей Полтавец, досрочно освобожденный от отбытия наказания за ДТП с шестью жертвами и получивший затем второй срок за вождение в пьяном виде.


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