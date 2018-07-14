В Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилей

В Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилей

Вслед за ДТП со смертельным исходом в начале этого года с участием одного из автономных транспортных средств Uber компания недавно уволила около 100 сотрудников, участвовавших в её программе по внедрению технологий автономного вождения. Информация об этом поступила из местного информационного агентства WTA.

По данным агентства, часть уволенных сотрудников Uber проживает в Сан-Франциско, но большинство из них работало в Питтсбурге. Они могут подать заявку на работу в Uber на другой должности.

Компания планирует создать 55 новых рабочих мест «специалистов миссии», как для тестирования робомобилей на дороге, так и на треке, требующих более высокой квалификации, чем сокращённые рабочие места. Так что примерно половина сотрудников, которых затронуло сокращение, осталась без работы. Uber начала испытания автономных автомобилей в городе в 2016 году.

После автокатастрофы компания прекратила тестирование самоуправляемых автомобилей, в том числе в Питтсбурге. Хотя затем было заявлено, что испытания будут возобновлены, Uber всё ещё не вернула самоходные автомобили на дороги, впрочем, как и не указала конкретную дату, когда собирается возобновить работу над проектом.

В Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилей

Jalopnik

В конце мая появились сообщения об увольнении Uber 300 человек, в основном водителей, которые были наняты для управления самоходными автомобилями на дорогах Аризоны. Тогда же компания подтвердила, что не планирует продолжать тестирование робомобилей в этом штате. Вместе с тем Uber сообщила, что продолжит работу над технологией автономного вождения в Питтсбурге, где был ранее открыт технический центр.

Что касается нынешнего увольнения, то по данным Quartz, все 100 уволенных были водителями самоуправляемых автомобилей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметкуНа трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметку
Двое людей попали под поезд во Львовской областиДвое людей попали под поезд во Львовской области
Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавшихМикроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавших
Метрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы кассМетрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы касс
Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)
Блок рекламы


Похожие новости
Intel и Baidu будут сотрудничать в сфере повышения безопасности робомобилейIntel и Baidu будут сотрудничать в сфере повышения безопасности робомобилей
Uber вернула право работать в ЛондонеUber вернула право работать в Лондоне
Uber будет отключать от платформы водителей, которые провели за рулем 12 часов к ряду
Uber будет доплачивать водителям за переход на электромобилиUber будет доплачивать водителям за переход на электромобили
Uber создал мгновенный алгоритм ориентации для робомобилейUber создал мгновенный алгоритм ориентации для робомобилей
Google, Lyft, Uber создают коалицию, чтобы развеять страхи по поводу робомобилейGoogle, Lyft, Uber создают коалицию, чтобы развеять страхи по поводу робомобилей
General Motors может выделить разработку робомобилей в отдельную компаниюGeneral Motors может выделить разработку робомобилей в отдельную компанию
Volvo поддержит разработку передовых лидаров для робомобилейVolvo поддержит разработку передовых лидаров для робомобилей
Подразделение General Motors получит $2,25 млрд инвестиций от SoftBank на развёртывание робомобилейПодразделение General Motors получит $2,25 млрд инвестиций от SoftBank на развёртывание робомобилей
Эрдоган запретил Uber в ТурцииЭрдоган запретил Uber в Турции
Последние новости
Подгружаем последние новости