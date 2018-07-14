В Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилей
Вслед за ДТП со смертельным исходом в начале этого года с участием одного из автономных транспортных средств Uber компания недавно уволила около 100 сотрудников, участвовавших в её программе по внедрению технологий автономного вождения. Информация об этом поступила из местного информационного агентства WTA.
По данным агентства, часть уволенных сотрудников Uber проживает в Сан-Франциско, но большинство из них работало в Питтсбурге. Они могут подать заявку на работу в Uber на другой должности.
Компания планирует создать 55 новых рабочих мест «специалистов миссии», как для тестирования робомобилей на дороге, так и на треке, требующих более высокой квалификации, чем сокращённые рабочие места. Так что примерно половина сотрудников, которых затронуло сокращение, осталась без работы. Uber начала испытания автономных автомобилей в городе в 2016 году.
После автокатастрофы компания прекратила тестирование самоуправляемых автомобилей, в том числе в Питтсбурге. Хотя затем было заявлено, что испытания будут возобновлены, Uber всё ещё не вернула самоходные автомобили на дороги, впрочем, как и не указала конкретную дату, когда собирается возобновить работу над проектом.
Jalopnik
В конце мая появились сообщения об увольнении Uber 300 человек, в основном водителей, которые были наняты для управления самоходными автомобилями на дорогах Аризоны. Тогда же компания подтвердила, что не планирует продолжать тестирование робомобилей в этом штате. Вместе с тем Uber сообщила, что продолжит работу над технологией автономного вождения в Питтсбурге, где был ранее открыт технический центр.
Что касается нынешнего увольнения, то по данным Quartz, все 100 уволенных были водителями самоуправляемых автомобилей.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
14.07.2018 08:42