В Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилей

Вслед за ДТП со смертельным исходом в начале этого года с участием одного из автономных транспортных средств Uber компания недавно уволила около 100 сотрудников, участвовавших в её программе по внедрению технологий автономного вождения. Информация об этом поступила из местного информационного агентства WTA.

По данным агентства, часть уволенных сотрудников Uber проживает в Сан-Франциско, но большинство из них работало в Питтсбурге. Они могут подать заявку на работу в Uber на другой должности.

Компания планирует создать 55 новых рабочих мест «специалистов миссии», как для тестирования робомобилей на дороге, так и на треке, требующих более высокой квалификации, чем сокращённые рабочие места. Так что примерно половина сотрудников, которых затронуло сокращение, осталась без работы. Uber начала испытания автономных автомобилей в городе в 2016 году.

После автокатастрофы компания прекратила тестирование самоуправляемых автомобилей, в том числе в Питтсбурге. Хотя затем было заявлено, что испытания будут возобновлены, Uber всё ещё не вернула самоходные автомобили на дороги, впрочем, как и не указала конкретную дату, когда собирается возобновить работу над проектом.

Jalopnik

В конце мая появились сообщения об увольнении Uber 300 человек, в основном водителей, которые были наняты для управления самоходными автомобилями на дорогах Аризоны. Тогда же компания подтвердила, что не планирует продолжать тестирование робомобилей в этом штате. Вместе с тем Uber сообщила, что продолжит работу над технологией автономного вождения в Питтсбурге, где был ранее открыт технический центр.

Что касается нынешнего увольнения, то по данным Quartz, все 100 уволенных были водителями самоуправляемых автомобилей.



