В аэропорту "Львов" задерживаются четыре рейса SkyUp

Администрация сообщает о технических причинах задержек.

Международный аэропорт "Львов" сообщает о задержке четырех рейсов авиакомпании SkyUp. Соответствующая информация опубликована на странице аэропорта в Фейсбуке.

  • Все рейсы задержаны по техническим причинам:
  • KUP7413 с вылетом из Львова в 23 час. 00 мин. (вместо 20 час. 35 мин.).
  • KUP7751 с вылетом из Львова в 17 час. 30 мин. (вместо 14 час. 55 мин.)
  • KUP7752 задерживается с вылетом из Тивата до 20 час. 20 мин.KUP7414 с вылетом из Хургады до 16.00 (должен был вылететь в 13.45).

Отметим, накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, вызванного массовыми задержками рейсов.

Пик кризиса пришелся на 27 июня, тогда авиакомпания Bravo отменила выполнение пяти рейсов из Туниса в Украине. За такие действия украинские туристы застряли в Тунисе почти на неделю. Позже стала известна причина таких действий: туроператор "Оазис" задолжал перевозчику более 25 млн гривен.


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