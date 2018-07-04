Три человека погибли при лобовом столкновении легковушки и "Газели" в Чернигове

Еще одна пассажирка госпитализирована.

В пригороде Чернигова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, еще трое получили травмы.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Авария произошла за автомобильным мостом через Десну.

"Правоохранители установили, что легковушка "Джили", двигаясь по Киевскому шоссе в направлении с. Колычевка, совершила лобовое столкновение с автомобилем "Газель", который двигался в сторону Чернигова", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: cn.npu.gov.ua

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в результате аварии 42-летний водитель легкового автомобиля и двое пассажиров от полученных травм погибли на месте. Одного пострадавшего легковушки, водителя и пассажира микроавтобуса доставили в больницу.

"Для проведения неотложных работ привлекалось отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения ГосЧС Украины в Черниговской области. С помощью специнструмента спасатели деблокировали из искореженных автомобилей пострадавших и тела погибших людей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области автомобиль упал в реку, в результате чего погибли два человека.