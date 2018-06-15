Volvo поддержит разработку передовых лидаров для робомобилей

Инвестиционный фонд Volvo Cars Tech Fund приобрёл долю в стартапе Luminar, который специализируется на разработке высокотехнологичных сенсоров для беспилотных автомобилей.

Речь идёт прежде всего о передовых лидарах (LIDAR) — импульсных лазерах, позволяющих обнаруживать объекты в пространстве. Такие приборы являются одним из ключевых элементов систем автопилотирования. На основе информации об отражениях лучей составляется трёхмерная карта — с её помощью вычисляются точные расстояния до тех или иных объектов вокруг машины.

«Без таких технологий, как LIDAR, нам вряд ли удастся создать автомобиль с автоматическим управлением, который сможет безопасно и на высокой скорости передвигаться в сложных дорожных условиях», — говорит Volvo.

Сотрудничество с Luminar, как ожидается, поможет Volvo приблизиться к созданию полностью автономного автомобиля будущего. Передовые сенсоры с большим радиусом действия позволят автомобилям компании безопасно перемещаться в любых ситуациях.

Добавим, что о создании Volvo Cars Tech Fund стало известно в начале этого года. Цель фонда — инвестировать в перспективные технологические стартапы по всему миру. В его приоритете находятся стратегически важные технотренды, меняющие автомобильную индустрию: искусственный интеллект, электрификация, автономное вождение и мобильные сервисы.



